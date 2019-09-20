김영현기자=한국전력[015760]이서울시내초·중·고교500개학교구미출장만남옥상에태양광발전설비를설치한다.

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이재영기자=지난달주택매매와전월세거래가모두전년보다두자릿수퍼센트로감소한것으로나타났다.이재영기자=지난달주택매매와전월세거래가모두전년보다두자릿수퍼센트로감소한것으로나타났다.김상훈특파원=한국과태국의수교60주년을맞아양국관계를더욱돈독하게하기위한다양한이벤트가동남아시아한류의중심인태국방콕에서펼쳐진다.
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지난23일울진범군민대책위원회와울진군의회원전특위는경남창원시의회를방문해신한울3,4건설재개업무협의를했다.◆국토교통부△혁신도시발전추진단혁신도시상생발전과장나기호△물류시설정보과장박일하△철도정책과장이윤상△혁신행정담당관나웅진△공항정책과장강주엽△기획담당관김헌정△주택기금과장황윤언△동서남해안·내륙권발전기획단기획총괄과장이대섭.◆국토교통부△혁신도시발전추진단혁신도시상생발전과장나기호△물류시설정보과장박일하△철도정책과장이윤상△혁신행정담당관나웅진△공항정책과장강주엽△기획담당관김헌정△주택기금과장황윤언△동서남해안·내륙권발전기획단기획총괄과장이대섭.경기도남양주호계교회(조신영목사)는다음달10일’3만명전도의비밀’저자이종근(사진)장로를초청해전도및간증부흥성회를개최한다.장영은기자=울산에서도올해들어초미세먼지주의보가네차례나발령되면서울산시가미세먼지저감대책을강구하는데안간힘을쏟고있다.장영은기자=울산에서도올해들어초미세먼지주의보가네차례나발령되면서울산시가미세먼지저감대책을강구하는데안간힘을쏟고있다.이신영차지연기자=오는9월시작되는정기국회에서정부의세법개정안을둘러싼여야간격한논쟁이예상된다.이신영차지연부산출장샵기자=오는9월시작되는정기국회에서정부의세법개정안을둘러싼여야간격한논쟁이예상된다.인천출장샵형민우기자군산출장안마=’평화’를주제로바카라사이트지난달28일개막한광주국제영화제가5일간의일정을마무리하고1일막을내렸다.형민우기자=’평화’를주제로지난달28일개막한광주국제영화제가5일간의일정을마무리하고1일막을내렸다.민영규기자=부산경찰청이30일학교전담경찰관의교내활동을잠정중단했다.민영규기자=부산경찰청이30일학교전담경찰관의교내대전콜걸활동을잠정중단했다.3일한국유치원총연합회가구미출장만남서울용산구한유총에서교육부의전향적입장변화를촉구하는기자회견을열었다.방현덕이보배기자=’문화예술계지원배제명단'(블랙리스트)작성·집행에관여한문화체육관광부실무자가 »청와대의지시를따를수밖에없었다 »며당시느낀심적부담감을법정에서고백했다.방현덕이보배기자=’문화예술계지원배제명단'(블랙리스트)작성·집행에관여한문화체육관광부실무자가 »청와대의지시를따를수밖에없었다 »며당시느낀심적부담감을법정에서고백했다.김태균기자=6일북한이수소폭탄시험을했다고발표하면서수소폭탄(HydrogenBomb)과원자폭탄(AtomicBomb)의차이를두고대중의혼란이커지고있다.김태균기자=6일북한이구미출장만남수소폭탄시험을목포출장마사지했다고발표하면서수소폭탄(HydrogenBomb)과원자폭탄(AtomicBomb)의목포출장샵차이를두고대중의혼란이커지고있다.송형일기자=광주시공무원노동조합이이른바법외단체인전국공무원노동조합(전공노)가입을추진하면서정부와정면충돌의우려가커지고있다.송형일기자=바카라사이트광주시공무원노동조합이이른바법외단체인전국공무원노동조합(전공노)가입을추진하면서정부와정면충돌의우려가커지고있다.2015년서울시7·9급공무원임용필기시험이13일오전10시부터예정대로진행됐다.2015년서울시7·9급공무원임용필기시험이13일오전10시부터예정대로진행됐다.신창용기자=’추추트레인’추신수(35·텍사스레인저스)가뛰어난선구안으로볼넷3개를골라내며팀의5연승에힘을보탰다.신지홍특파원=도널드트럼프미국대통령이7일(현지시간)휴가지에서한민주당의원과설전을주고받았다.신지홍특파원=도널드트럼프미국대통령이7일(현지시간)휴가지에서한민주당의원과설전을주고받았다.장영은기자=울산과학기술원(UNIST)가원천기술을확보한해수전지(海水電池·바닷물로충전하는이차전지)로만든상용제품이첫선을보였다..
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