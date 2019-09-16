“레너드라루선장은조금도망설이지않고울산흥남부두의피난민들을모두태우라고명령했어요.

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전성훈이보배기자=뇌물수수등혐의의공범으로지목돼똑같이구속돼서울구치소에서’한솥밥’을먹는박근혜전대통령과’비선수원출장업소실세’최순실씨가조만간분리수용될것으로울산보인다.전성훈이보배기자=뇌물수수등혐의의공범으로지목돼똑같이구속돼서울구치소에서’한솥밥’을먹는박근혜전대통령과’비선실세’최순실씨가조만간분리수용될것으로보인다.변우열기자=6·13지방선거가80여일앞으로다가온가운데여당인더불어민주당은공천희망자가넘쳐창원출장안마경쟁이치열한반면자유한국당을비롯한야당은인물난을겪고있다.변우열기자=6·13지방선거가80여일앞으로인천콜걸다가온가운데여당인더불어민주당은공천희망자가넘쳐경쟁이치열한반면자유한국당을비롯한야당은인물난을겪고있다.변우열기자=6·13지방선거가80여일울산앞으로다가온가운데여당인더불어민주당은공천희망자가넘쳐경쟁이치열한반면자유한국당을비롯한야당은인물난을겪고있다.
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