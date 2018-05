Coque silicone huawei p8 lite Garmin and Samsung Bring New Features to Fitness Bands-coque iphone 6s plus personnalisable-iduebt

Tout le monde parle de voitures autonomes et de drones volants. Mais la plus grande histoire technologique de 2014 sera peut-être moins dramatique: les bracelets de fitness, environ 17 millions d’entre nous les achèteront cette année.

Ces groupes, le Jawbone UP, les Fitbits, etc., ne s’intéressent pas vraiment à la technologie aspsychologique: ils surveillent votre activité et affichent votre progression sur votre smartphone. . Vous en avez un, et ensuite vous prenez l’habitude de vous garer un peu plus loin. Ou prendre les escaliers. Ou vous marchez quelques blocs au lieu de conduire. Et tu te sens mieux dans ta peau.

La plupart de ces groupes suivent également votre sommeil, ce qui est incroyable, puisque ce tiers de votre vie est probablement une grande boîte mystère. Vous n’avez aucune idée du nombre de fois que vous vous réveillez chaque nuit, ou du temps que vous passez en sommeil profond par rapport au sommeil léger.

Tous les groupes ont jusqu’ici un inconvénient ou un autre. La bande UP a un embout pointu qui attrape les vêtements et égratigne les étreintes. La Force Fitbit a été rappelée pour avoir provoqué des éruptions cutanées. L’équipe de Nike Fuelband a été très peu licenciée.

Maintenant, il y en a deux autres: le (130 $) et le Samsung Gear Fit (200 $).

Pas sept jours, comme l’UP ou le Fitbit.

C'est important, un tracker de fitness n'est pas bon si vous ne l'utilisez pas. Et devoir retirer votre groupe et chercher son câble USB et le charger est un bon moyen de perdre votre enthousiasme.

Le Vivofit est également étanche. Vous pouvez nager avec, douche avec elle. Cela aussi est important, car vous pouvez le porter tout le temps.

L’autre grand goodie Garmin est le mécanisme de fermoir. Le Vivofit est un bracelet en caoutchouc (choix de couleurs) qui se chevauche et tient serré avec des chevilles et des trous. Ils s’enclenchent solidement et facilement. (Fitbit n’a jamais vraiment maîtrisé le fermoir.)

Le Vivofit a un écran, ce qui est formidable appuyer sur un bouton pour voir les mesures prises, les miles parcourus, les calories brûlées, l'heure, la date, et ainsi de suite.

L’écran offre une fonction de motivation simple: une barre rouge vif qui s’allonge quand vous êtes assis, se lever et marcher pendant quelques minutes le remet à zéro, en attendant, c’est un incroyable rappel de juste quelle limace vous êtes devenu.

Le Garmin fonctionne également avec des moniteurs de fréquence cardiaque sans fil, comme ceux que vous utilisez autour de votre poitrine pendant que vous vous entraînez. Et contrairement à d’autres groupes de fitness, il ajuste vos pas pris but. Si vous continuez à le dépasser, le groupe fixe l’objectif un peu plus haut. Si vous ne le faites jamais, le but se redéfinit plus bas, donc vous ne vous découragez pas, c’est vraiment bon.

Maintenant, pour obtenir cette vie de batterie étonnante, Garmin a fait quelques compromis. Tout d ‘abord, l’ écran ne s’allume pas, il ressemble à l ‘encre E des lecteurs d’ ebook Kindle: vous pouvez le voir uniquement lorsqu’il ya de la lumière dans la pièce.

À l’extérieur, l’écran a l’air fantastique. La seule fois c’est une responsabilité quand vous allez au lit. Pour indiquer que vous allez dormir (toutes les bandes vous obligent à le faire), vous devez appuyer sur le bouton jusqu’à ce que l’écran affiche SOMMEIL, mais si vous avez déjà éteint la lumière ou si vous vous couchez après que votre partenaire est bien endormi, vous pouvez voir le problème.En fait, vous ne pouvez pas le voir. C’est le problème.

Le groupe ne vibre pas non plus, ses rivaux peuvent vous donner un petit buzz pour vous réveiller à un certain moment ou pour célébrer quand vous avez atteint votre objectif. Cela aussi, est une étape d’économie d’énergie, et c’est un énorme dégoût.Je préfère plutôt une durée de vie de la batterie de six mois et une fonction de vibration.

Comme toutes les bonnes bandes de fitness, le Garmin transmet les dernières données à votre téléphone sans fil, via une faible puissance Bluetooth. Les bandes UP et Fitbit, cependant, envoyer ces données automatiquement lorsque vous ouvrez l’application correspondante sur votre téléphone. Pas le Garmin; vous devez appuyer sur le bouton du groupe jusqu’à ce que l’écran indique SYNC Cela aussi, est destiné à économiser la batterie Une vie d’un an, vous vous souvenez

Je souhaite que l’application de téléphone de Vivofit soit meilleure, simple et discrète. Juste là, sur l’écran d’accueil de l’application, vous devriez être en mesure de voir les graphiques de votre activité et de votre sommeil.Au lieu de cela, vous devez tapoter pour voir votre nuit de sommeil juste idiot. Vous devez également appuyer sur ‘Détails’ si vous souhaitez voir les enregistrements d’un autre jour (comme ceux d’hier).

Une des raisons pour lesquelles les groupes de fitness fonctionnent si bien est que vous pouvez également choisir de voir les enregistrements de sommeil et d'activité de vos amis et de votre famille, s'ils possèdent la même marque. Vous connaissez la forme physique par l'humiliation. Le Vivofit offre quelque chose comme ça, mais bien sûr, c'est un petit joueur à ce stade, et vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui a le même groupe.

Le Vivofit est également livré avec un récepteur minuscule qui se branche sur votre ordinateur par USB afin que vous puissiez télécharger vos données de fitness même si vous n’avez pas de smartphone.

Samsung Gear Fit

Il semble clair que si quelqu’un veut construire une smartwatch réussie, il devra inclure des fonctionnalités de santé.Je pensais que la montre Gear Fit de Samsung (200 $) serait The One.

Je veux dire, regarde cette chose! Magnifique. Imperméable.

Et, en tant que smartwatch, le Gear Fit vous indique également quand votre téléphone reçoit un appel, un e-mail, un SMS ou une mise à jour Facebook / Twitter.

Le Gear Fit a même un moniteur de fréquence cardiaque intégré dans la partie inférieure. Comment ‘sthatfor suivi de la santé

Une fois que vous commencez à utiliser le Gear Fit, vous vous rendez compte que c’est le classique de Samsung: un matériel brillant et à la pointe du progrès, traîné par un logiciel faible et le sentiment que personne n’était dans le siège du pilote..