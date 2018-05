Coque silicone huawei p8 lite iProtocoltm Unlock iCloud Activation Lock Blog-coque pour mini ipad-jmpihf

iCloud Débloquer définitivement Bypass pour iPhone, iPad Apple Watch

Savez-vous comment contourner le verrouillage d’activation iCloud sur iPhone ou iPad sous iOS 11, 10, 9 ou iOS 8 Suivez notre guide ultime pour contourner le verrouillage d’activation ou le retirer complètement de votre appareil iOS. Si vous utilisez un outil de verrouillage d’activation iCloud tiers, faites-nous part de vos commentaires à ce sujet.

Retrouvez les fonctionnalités de Mon iPhone ‘Activation Lock’ qui a été spécialement développé pour protéger votre appareil iOS et Apple Watch. Une fois activé, il ne permet à personne d’utiliser votre appareil. Vous devez entrer votre identifiant Apple et vos mots de passe pour réactiver votre appareil, effacer le contenu ou désactiver Find My iPhone. Mais que se passe-t-il si vous avez trouvé quelqu’un d’autre qui a perdu un iPhone ou acheté un appareil iOS usagé à partir d’un portail en ligne et découvrez que Find My iPhone est activé sur l’appareil. Dans ce cas, vous souhaiterez peut-être savoir comment désactiver le verrouillage d’activation iCloud dans iOS 11 ou version antérieure sur votre iPhone ou votre iPad.

Bien que le déverrouillage de l’activation d’iCloud à partir de votre appareil iOS soit complexe, vous pouvez y accéder à l’aide de l’outil de verrouillage d’activation iCloud de tiers. Plus après le saut:

Comment contourner le verrouillage d’activation iCloud sur iPhone et iPad sous iOS 11, 10, 9, 8 ou plus tôt

Quel est le verrouillage d’activation du support pour iPhone et iPad

Suite à des centaines de rapports de vol d’iPhone, Apple a introduit ‘Activation Lock’ avec iOS 7. Ainsi, tout appareil fonctionnant sous iOS 7 ou plus récent supporte ce système de dissuasion antivol. Par exemple, vous pouvez ignorer ou déverrouiller le verrouillage d’activation iCloud depuis votre iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus et iPhone X avec à peu près n’importe quel iPad.

Pouvez-vous supprimer iCloud Lock par Jailbreaking

Certaines sources affirment que le verrouillage iCloud peut être supprimé en le jailbreakant. Cependant, c’est complètement faux, et vous ne devez pas donner des oreilles à de telles revendications.

Au mieux, jailbreak vous permet de modifier certaines fonctionnalités de votre appareil ou de le personnaliser. En passant, il n’est plus aussi pertinent aujourd’hui qu’auparavant.

Vous avez deux options lorsque vous trouvez un iPhone ou un iPad avec Activation Lock On:

Si vous trouvez un appareil iOS avec iCloud Lock, vous avez deux options:

Verrouillage d'activation de contournement: Si vous contournez le verrouillage iCloud de n'importe quel iPhone ou iPad, vous ne pourrez accéder qu'à certaines fonctions de l'appareil. Il pourrait vous aider à accéder à certaines informations personnelles du propriétaire de l'iPhone afin que vous puissiez les contacter pour retourner l'appareil.

Supprimer iCloud Lock: Mais si vous finissez par acheter un appareil iOS avec le verrouillage iCloud et pouvez contacter le vendeur de l'appareil, vous aurez la possibilité de retirer le verrou d'activation de l'appareil. Cela vous demandera d'attendre quelques jours et de dépenser de l'argent. En outre, ils ne prennent pas beaucoup de temps pour faire le travail.

Quand il s’agit de retirer Activation Lock d’un appareil iOS, vous devriez faire confiance à tout le monde. En outre, assurez-vous de ne pas être pris au piège par les escrocs qui tentent d’attirer les gens avec beaucoup de cadeaux.

Pourquoi recommandons-nous ces deux sites Nous suggérons ces deux sites uniquement en fonction de leurs antécédents et des commentaires des clients. Si nous trouvons que d'autres sites font un travail fiable, nous les recommandons également.

Retirer le verrouillage d’activation en utilisant iProtocolTm iPhoneUnlock sur iPhone, Apple Watch et iPad

IProtocolTm iCloud Unlock prend de 1 à 3 jours et coûte 29 USD pour déverrouiller les appareils iOS.

Interdire définitivement l’activation d’iCloud sans outil de suppression de verrouillage

Si vous ne voulez pas utiliser l’outil de contournement, il existe un moyen de supprimer le verrou d’activation iCloud. Cependant, l’astuce n’est pas si fiable que cela peut ne pas fonctionner de manière cohérente..