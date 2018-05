Coque silicone huawei p8 lite right trolls after ‘Hunchback’ controversy goes national-coque samsung galaxy s4 personnalisée-emsncr

Lorsque le département d’art dramatique du district scolaire d’Ithaca a décidé d’annuler sa production printanière de ‘Le bossu de Notre-Dame’ après un tollé général, il semblait que les militants étudiants à l’origine de cet effort n’avaient plus qu’à s’inquiéter.

Protesté et annulé en raison de la perception de «blanchiment» de l’élève due au casting d’Esmerelda avec une actrice coque iphone soldes blanche, les étudiants avaient hâte de passer à autre chose, prêts à commencer la guérison des problèmes de race dans leur programme de théâtre ils ont décrit comme étant de longue date. Et la controverse a remué une fois de plus.

Des liens vers des histoires sur le débat ont commencé à apparaître sur tous les coins de l’Internet, de Russia Today au Daily Mail, au Royaume-Uni. L’histoire, sous des formes variées, a été placée en tête des meilleurs forums conservateurs hébergés sur des sites comme Reddit et 4chan, stimulant des milliers de commentaires et de reposts à des dizaines d’autres forums.

Finalement, les gens ont commencé à aller plus loin.

Les adresses et les numéros de téléphone des membres de la famille ont été affichés par les commentateurs sur les sites. Les étudiants et les parents ont été contactés directement sur les réseaux sociaux avec des commentaires et des messages vulgaires, souvent racistes, parfois à leur compte personnel. La page Facebook de leur groupe a reçu de nombreux messages des commentateurs dans le pays, appelant les étudiants «les vrais nazis», «flocons de neige» et «peinture au plomb raciste mangeant des visages fk.’ Un individu, tagging un des étudiants, a écrit: C’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’arbres. »Un autre, du New Jersey, a même fait irruption dans le bureau central du district scolaire d’Ithaca, laissant un message vocal apparemment blasphémé adressé à l’administration de l’école.

Le poids de mercredi après-midi pour Eliza VanCort, la mère d’un des militants étudiants, a été passé au téléphone, à la fois avec la police et les fonctionnaires du district scolaire. Même un reporter culturel du New York Times, Sopan Deb, a appelé, en cherchant à écrire un article sur la façon dont les membres de la droite connue pour fréquenter les panneaux de messages dont les messages provenaient avaient réussi à armer l’histoire.

La pratique du harcèlement collectif en ligne, communément appelée «doxxing», implique souvent les efforts concertés de plusieurs organisateurs travaillant de concert pour mobiliser des forums de discussion, des forums et d’autres lieux de rassemblement en ligne dans une campagne concentrée de harcèlement. Selon un article de The Intercept paru en septembre 2017, il a été démontré que les discussions entre les organisateurs de ces groupes incluaient le partage des noms des personnes, des numéros de téléphone et même des adresses de leur domicile, les organisateurs réfléchissant même à différentes méthodes pour augmenter l’efficacité de leurs campagnes de harcèlement.

Le partage de renseignements personnels et le harcèlement raciste au cours des derniers jours ont mis les étudiants et leurs familles à rude épreuve. Considérant que le harcèlement a eu lieu quelques jours après la publication d’un rapport par le Southern Poverty Law Center intitulé «L’Alt Right Tue People», qui documente les cas de plus de 100 personnes «tuées ou blessées par des auteurs présumés influencés par le appelé «alt right», «les menaces perçues par les parents ont plus de poids pour eux que la cyberintimidation de variétés de jardins. Pendant tout ce temps, les étudiants sont restés fidèles à leur mission, déclarant dans un message sur Facebook le 5 février: «Nous sommes désolés que les gens se sentent obligés de faire taire nos voix. l’équité et l’unité sont importantes, nous ne céderons pas à la colère et à la haine, nous continuerons à nous battre pour la compréhension et l’unité. ‘

Même après avoir reçu de nombreux messages de leur part, les dirigeants du district sont restés fermes dans leur décision d’annuler le spectacle et de poursuivre le dialogue inspiré par leur choix.

‘Rien dans notre plan ne va changer’, a déclaré le surintendant Luvelle Brown, qui a lui-même reçu plusieurs messages racistes et menaçants, jeudi après-midi. «Nous aiderions tous nos jeunes et continuerions à encourager l’amour et l’innovation ici, parce que les gens de notre communauté, et en particulier les jeunes, ont le pouvoir d’avoir cette conversation. Aucun classiste ne va arrêter cela si nous sommes le type de communauté que nous disons être.

‘Nous savions que cela arriverait’, a-t-il ajouté. «Comme nous cherchions à innover et à nous engager dans ce genre de conflits et dans ces conversations et conflits désagréables, nous savions que cela se produirait: c’est malheureux les jeunes, le personnel et nos familles sont impliqués, et c’est vraiment gênant pour moi.’

La communauté a également répondu. Après que les trolls en ligne ont commencé à inonder la page Facebook des étudiants avec des avis négatifs «une étoile» des adultes de tout le pays, des dizaines d’autres ont visité leur page pour encourager et exprimer leur solidarité avec les étudiants et leur mouvement.

‘Les enfants devraient être autorisés à essayer et à faire des changements sans ces types d’attaques’, a déclaré VanCort. ‘Ils sont représentatifs d’une culture qui a vraiment changé, où les gens ne vont plus avec respect et dignité les uns envers les autres.’

Dans les jours à venir, VanCort a exhorté la communauté à rester vigilante.

‘Je veux que les gens recherchent Coque Samsung des enfants localement’, a déclaré VanCort. «Je pense que les gens doivent être conscients de ce qui se passe, que nos enfants se sentent en danger, ils pourraient être plus que cela, ils ont placé le lieu de travail de Prachi (Ruina, l’une des étudiantes) mon nom, avec la légende ‘tu sais quoi faire’ en dessous, c’est vraiment fou. ‘

En réponse aux événements qui se sont produits, le Conseil scolaire de l’ICSD a publié cette déclaration vendredi matin:

Le Conseil de l’Education du District Scolaire d’Ithaca reste fermement engagé dans l’éducation, la santé et le bien-être de TOUS nos étudiants. C’est dans cette optique que notre administration a pris la décision difficile d’annuler la comédie musicale de printemps prévue, le bossu de Notre-Dame. Bien que beaucoup de choses aient été dites au sujet du casting de la comédie musicale, ce n’était pas la raison de l’annulation. La décision de notre administration était fondée uniquement sur le stress important et la division qui se développaient dans notre communauté scolaire.

Malheureusement, la division a augmenté au fur et à mesure que cette histoire a attiré l’attention des médias nationaux. Plus douloureusement, les membres de notre communauté, y compris nos étudiants, ont été les destinataires d’attaques haineuses et de menaces au vitriol. Ces attaques, conséquence involontaire de l’annulation, nous obligent également à agir pour assurer la sécurité de nos étudiants.

Premièrement, nous condamnons les attaques cruelles et menaçantes contre nos étudiants, notre personnel, nos familles et notre communauté. Nos enfants méritent la civilité et l’amour.

Deuxièmement, nous soutenons nos étudiants et leur droit de manifester. Nos chefs de district ont encouragé ce type de réflexion analytique et d’approches audacieuses pour un dialogue sur l’inclusion. Nous ne sommes peut-être pas toujours d’accord, mais nous apprécions grandement la conversation importante et complexe que nos étudiants ont entamée sur les questions d’identité et d’inclusion dans les arts. Nous notons également que ces mêmes problèmes se jouent de Broadway à Hollywood pour les collèges et lycées à travers le pays.

Troisièmement, nous aimerions rappeler à tous les participants que bien que nous puissions engager des conversations avec la même passion affichée par nos jeunes, nous, en tant qu’adultes, leur devons un comportement et une expression plus élevés. Nos jeunes se tournent vers nous pour les aider à affiner leur point de vue et leur montrer que leurs voix sont précieuses. Cependant, vous pouvez penser à l’un des problèmes impliqués ici, nous sommes confiants que nos enfants ne sont pas le problème, mais une partie intégrante de la solution.

Enfin, nous espérons Coque Huawei En Ligne que l’école secondaire Ithaca produira une comédie musicale ce printemps. Les étudiants sont engagés dans des discussions de collaboration entre eux et avec les chefs d’établissement concernant les prochaines étapes. Nous soutenons sans équivoque cet effort alors que nos étudiants, nos enseignants et notre personnel travaillent à créer des conversations productives et significatives sur l’inclusion dans les arts de la scène..