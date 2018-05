Coque silicone huawei p8 lite Robert Christgau’s Five Favorite Pazz Jop Essays-coques personnalisées-pvuima

En 1971, The Voice a accueilli ce que le directeur musical Robert Christgau a surnommé ‘le premier et le dernier Pazz Jop Critics Poll’, recevant 84 bulletins (dont 39 seulement étaient des ‘critiques légitimes’ ou des ‘êtres humains avec plus de l’accès à la presse écrite qu’une attaque solitaire contre Led Zeppelin III dans un journal de l’école secondaire du Minnesota, qui était une des lettres de créance ») et la répartition des résultats entre deux sections de musique. Who’s Next a remporté une large victoire, ses 540 points en tête des 332 de Sticky Fingers et 319 de Every Picture Tells a Story. La prééminence des artistes de l’héritage a conduit Christgau à se plaindre d’un ‘auterisme rampant’ par lequel ‘fave raves’ d’autrefois sont tracés comme tant de Frank Tashlins pour recevoir un grand prix d’art pour leur respiration sifflante annuelle. ‘

Trois ans plus tard, cependant, le sondage est revenu à seulement 24 votants, avec Court and Spark de Joni Mitchell (la dernière gagnante depuis près de deux décennies) à peine en tête du Pretzel Logic de Steely Dan, le Good Old de Randy Newman. Boys, et Stevie Wonder ‘Fulfillingness’ First Finale, bien que Gladys Knight et les Pips, Al Green et Bruce Springsteen auraient pu se disputer s’ils n’avaient pas sorti leurs albums respectifs trop tard dans l’année.

En 1977, le punk rock s’est écrasé, avec le Marquee Moon de Television, le Rocket en Russie de The Ramones et Nevermind the Bollocks, voici les Sex Pistols qui se classent tous dans le top cinq, et après ‘Rapper’s Delight’ ex aequo à la 22e place du premier sondage des singles de Pazz en 1979, le hip-hop a remporté sa première victoire lorsque «The Breaks» de Kurtis Blow a battu l’équipe de Joy Division «Love Will Tear Us Apart» un an plus tard.

Bien que le Clash soit devenu le premier acte à remporter plusieurs titres d’album (premier London Calling de 1980, alors Sandinista de 1981!), Les quatre victoires de Bob Dylan (The Basement Tapes, de 1997), Time Out of Mind, Love and Theft de 2001, et Modern Times de 2006) le placent en tête jusqu’à cette année, lorsque Yeezus de Kanye West lui a donné son quatrième titre en seulement huit albums.

Pour creuser plus profond ici sont cinq essais choisis à la main par Christgau lui-même.

Sur la page suivante, ‘New Wave Hegemony and the Bebop Question’, une revue de la musique de 1978, publiée en janvier 1979.

Compte tenu de ma pure manie pour ce qui doit maintenant être appelé new wave punk, je ne vous oublierai jamais la cinquième ou la sixième édition annuelle des critiques Pazz Jop ‘Le sondage devrait être un triomphe, et à certains égards, les 98 bulletins reçus étaient presque moitié encore une fois autant que le précédent de 68, et une tentative consciente a été faite pour éviter de charger le panneau avec de nouveaux onduleurs, avec beaucoup de gens tirés de citadelles de la tradition comme Stereo Review, High Fidelity, Circus et Crawdaddy (que j’appellerai le jour où Johnny Rotten ou John Lydon, d’accord fait la couverture.) Dans une moindre mesure que prévu, j’ai reçu ma réponse conservatrice de ces critiques, mais il a été submergé par un balayage post punk auquel plus de 80% des électeurs ont contribué. au moins une sélection.

Le modèle de cette année d’Elvis Costello est le plus grand gagnant dans l’histoire de Pazz Jop. Sauf en 1974, alors qu’il n’y avait que 28 votants, seulement The Basement Tapes a déjà fait plus de la moitié des votes, et le point de Costello s’est propagé sur le coureur Stones et absolument stupéfiant sur Coque huawei Outlet tout le monde est sans précédent et puis certains. ‘s est encore plus remarquable est le reste du tableau. L’année dernière, huit des 30 finisseurs étaient directement associés à la nouvelle vague; cette année, sans compter Brian Eno, les Cars ou Cheap Trick, le chiffre est de 16. Et maintenant, considérons les non-wavers dans le top 20, où le sondage est le plus fiable statistiquement. Eno a produit No New York et Talking Heads et est mentionné dans un récent numéro de Punk comme ‘God’; Les Cars peuvent partager un producteur avec Queen, mais ils partagent une des idées musicales clés, avec la Télévision et les Dictators. Bruce Springsteen était un punk avant qu’il y ait des punks un ‘vrai’ punk, comme on dit. Et voici Willie Nelson, la grande exception, décrite par l’annotateur Tom Smucker comme suit: ‘Nelson prend l’esprit crossover de 1978 Country Music et le croise jusqu’à présent, il rate complètement le mainstream et se retrouve avec un album cela prend des risques et gagne l’intégrité. ‘

En partie, ces résultats monolithiques reflètent l’inactivité de quelques artistes majeurs. Fleetwood Mac, Steely Dan, Randy Newman et Jackson Browne ont tous terminé très haut en 1977 et auraient probablement pu le faire à nouveau cette année. (Notez cependant que Kate Anna McGarrigle, numéro 13 en 1977, a mis le Pronto Monto décevant sur Coque iPhone un seul bulletin de vote, mais au moins ils ont obtenu 10 points Nicolette Larson, la chanteuse sans nom de l’année de Rolling Stone mais même si Joni Mitchell et Paul Simon avaient participé, il ne faisait aucun doute que pour les critiques de rock, 1978 était une année où redécouvrir le rock and roll.

Malgré l’aile du mouvement représentée dans le sondage par Nick Lowe et Dave Edmunds, qui dirigeaient un groupe appelé Rockpile qui a mieux joué que les Stones cette année, je n’achète pas la prétention que les nouveaux wavers ne font que raviver le rock ‘n’ roll Pourtant, en termes d’esprit et de structure, l’idée a sa validité: l’esprit et le tempérament de Presley / Berry et des Beatles / Stones, intensifiés par une musique compacte, accrocheuse, rythmiquement insistante, abondent sur les meilleurs disques new wave. De plus, les mêmes vertus sont poursuivies avec une nouvelle ferveur née du meilleur des sélections d’ondes non nouvelles. Pour les critiques qui ont déploré le pomposisme et la fadeur de plus en plus rock, c’est une justification: le rock and roll est notre passion, et soudainement il y a plus de choses réelles que jamais depuis que la critique rock a commencé.

Comme les bulletins ont traversé mon bureau, cependant, j’ai commencé à me sentir vaguement déprimé. Je n’ai jamais pensé que c’était une vertu critique de nourrir l’étrangeté, mais pour une raison quelconque, je me suis souvenu du commentaire de l’excentrique convaincu Tom Hull, dont les votes de 1977 pour des cynosures tels que Blondie Chaplin, Kevin Ayers, Hirth Martinez et Tony Wilson consensus, mais qui a cette fois placé neuf de ses 10 favoris dans le top 30: «Je n’ai pas entendu autant de choses bizarres que dans les années précédentes, et cette liste me semble assez courante. En tant que compatriote Pazz Jop Poobah Tom Carson et moi avons calculé les R à travers les Z, ma dépression a empiré. Il se trouve qu’il y a beaucoup de nouvelles vagues orthodoxes vers la fin de l’alphabet, dont trois de la cabale anglophile de Trouser Press, et soudainement des artistes comme Dave Edmunds (en tant que puriste britannique), Devo (dont la marginalisation précoce nous avait encouragés à espérer qu’ils ne se poseraient plus du tout), et la génération X (accomplie mais nullement punie par les pouvoirs traditionnels) était en cavale. Cela devenait une nouvelle vague d’hégémonie, et je n’aime pas l’hégémonie, pas même le succès soudain de mon propre disque préféré de l’année, le drapeau rose de Wire, m’a réchauffé le cœur.

Car même si je reste un fan de rock’n’roll jubilatoire, je suis sûr que les Ramones sont l’une des raisons pour lesquelles j’ai échappé au cynisme cosmique qui affecte beaucoup de mes contemporains, ces temps-ci j’ai vécu trop longtemps pour me sentir à l’aise avec la monomanie. a toujours été éclectique, pour ne pas dire cannibale, et dans le milieu des années coque Samsung 2018 70, tous les adeptes critiques, à l’exception de ses acolytes les plus acharnés, ont appris à traduire cet éclectisme en une jouissance d’autres types de musique. Dans mon propre cas, l’attention habituelle aux sentiers de la pop a été augmentée par un certain attachement tolérant pour le meilleur des gens, la curiosité de l’avant-gardisme du centre-ville plus accessible, et un enthousiasme renouvelé pour le jazz. Cette année, j’ai choisi d’exclure ces deux derniers genres de mon Pazz Jop personnel 30 top, bien que j’ai certainement eu plus de plaisir de David Behrman’s On the Other Ocean / Figure dans un Clearing, les concerts de Berlin d’Eric Dolphy et plusieurs Sonny Rollins records que de nombreux albums de rock que j’ai admiré en 1978. Mes raisons étaient le formalisme partiel (le rock me semble encore connoter des chansons et / ou des instruments électriques), humilité en partie (je ne prétends pas couvrir le jazz ou l’avant garde musique et je ne suis pas entièrement confiant de mes jugements), et une certaine opportunisme (il y avait trop de disques rock and roll que je voulais énumérer.) Mais ma décision ne m’a pas empêché d’enraciner pour Steve Reich (plutôt Muzaky) Musique pour 18 Musiciens, ex aequo à la 38ème place, ou la European Tour 1977 de Carla Bley (lâche mais sympathique), qui arrive à la 54ème place.

Les grandes déceptions, cependant, étaient dans la musique noire. Quelles que soient les autres distinctions de genre que vous voulez faire (et elles sont toujours floues), c’est un changement bizarre d’agir comme si la musique noire (quoi que cela signifie exactement) n’est pas du rock and roll. Si Motown était rock’n’roll, les O-Jays et Donna Summer font de même, si Linda Ronstadt et Randy Newman font partie de la tradition, Natalie Cole et Gil Scott Heron en font autant, Rock and roll est un descendant direct du rythme et blues, ainsi que soul, funk, pop noire de classe moyenne de Linda Hopkins à Ashford Simpson, disco dérivé de Philly, reggae (moins catégoriquement), jazz fusion et Eurodisco (moins catégoriquement encore, puisque les deux sont des styles authentiquement interraciaux avec des ancêtres disparates) Tous ces genres partagent des présupposés formels et culturels avec le rock blanc: comme dans le rock blanc, leurs vertus ont été diluées et enflammées, et ils se maintiennent rarement sur un album entier, mais allument WWRL pendant une demi-heure et ils seront toujours Là.

Tout cela est si évident que je me sens bête de l’écrire. Mais il mérite d’être réitéré en cette année de Saturday Night Fever et de sa réfutation pathétique et homophobe, ‘Disco Sucks’. Quels que soient les vrais dangers et les carences du disco en tant que genre et mentalité, certains disques disco font plus que simplement réussir selon leurs propres termes, comme la musique de danse, certains d’entre eux sont d’excellents rock and roll. Le meilleur des Trammps (inéligible pour le sondage, comme tous les meilleurs) est rude, conduisant l’âme dans la grande tradition de Wilson Pickett; le côté Bee Gees de Saturday Night Fever (qui a cassé la glace, battu des records, cassé la banque en 1978 mais est inéligible car sorti en 1977) est une sottise inspirée dans la grande tradition de ‘Carrie Anne’ et ‘Itchychoo Park’ . ‘Mais la discothèque suce la foule ne l’entend pas plus qu’ils ne peuvent entendre un solo de Charlie Parker ou une chanson de Joni Mitchell. Ces connards sont tellement fanatiques qu’ils saisissent le premier soupçon de percussions synthétisées ou de cordes rythmiques ou d’enfer de guitare chukka chukka, le premier lilt comme preuve que n’importe qui de Bowie à Poco est ‘devenu disco’, bien que le plus souvent les discothèques se fassent moins quand il est vrai, ils font de la fatuité, de la monotonie et des tendances wimpoïdes de la pire disco (ou la plus monofonctionnelle) une excuse pour rejeter toute la musique noire contemporaine, sauf peut-être le reggae, et je parie qu’ils non plus. On hésite à crier au racisme. Mais c’est certainement une bonne imitation.

Donc, bien que le balayage ait mis mon Pink Flag dans la course, ça m’a coûté le Night People de Lee Dorsey, que j’ai joué autant que n’importe quel album à paraître cette année, même si sous examen, il est légèrement moins cohérent et esprit. Night People est un véritable coup de chance, un album classique de la Nouvelle-Orléans, une décennie après que le style a atteint son apogée, un super album rock and roll par un artiste qui a maintenant 54 ans. Il a fini 34ème, un des quatre disques par les artistes noirs qui ont fini entre 31 et 35. Deux des autres étaient des sorties de P Funk, Bootsy Joueur de l’année et Motor Booty Affair du Parlement, ainsi que One Nation Under The Groove de Funkadelic, le premier album noir de l’année à 27, ajouteraient jusqu’à 192 points et le top 10 du statut de George Clinton si Eh bien, les deux autres albums noirs les plus réussis, Truth n Time (30th) d’Al Green et Body Meta (32nd) d’Ornette Coleman, ont été sortis en fin d’année sur des labels avec la distribution et la couverture de presse sporadiques (vertes) ou presque inexistantes (Coleman), et auraient pu faire mieux avec plus de temps pour le bouche à oreille. Mais cela n’aurait pas brisé l’hégémonie de la nouvelle vague: seuls 12 de mes 98 répondants, dont deux discothèques, correspondaient à la catégorie, et ceux-ci suivaient une ligne beaucoup moins prévisible que les nouveaux wavers. les artistes de la vague se font enregistrer, alors que le terme «musique noire» englobe la multitude de genres que j’ai déjà répertoriés et probablement un millier d’albums par an. Mais ce qui m’intéresse, c’est que, sur les 12, il n’y a que trois albums noirs nommés, si ce n’était pour Lee Dorsey, j’aurais été parmi eux moi-même. Ce qui me semble être un bon endroit pour vous éclairer avec mon top 30 minutieusement calibré, que vous lirez sur du papier journal seulement parce que Rupert n’a pas payé pour le granit:.