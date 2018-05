Coque silicone huawei p8 lite You Can’t Update to the New Apple OS if You Have These Devices-image coque-ipsrny

Apple a Coque Huawei 2018 Pas Cher lancé sa conférence Worldwide Developers Conference (WWDC) 2016 plus tôt cette semaine avec une conférence de deux heures. La sortie d’iOS 10 et de macOS Sierra, deux nouveautés attendues cet automne, a été l’une des plus importantes. Cependant, dans tout le battage médiatique, Apple a glissé sur les appareils qui ne seront pas pris en charge avec les nouvelles mises à jour.

Ces iGadgets Aren ‘t coque iphone éligibles pour iOS 10

Si vous êtes impatient de mettre à jour iOS 10, mais que votre iDevice est en retard de quelques générations, nous avons de mauvaises nouvelles. Il y a une longue liste de gadgets Apple qui ne seront pas supportés.

Pour les modèles iPad, vous n’aurez pas la possibilité de mettre à jour si vous avez un iPad 1, 2 ou 3, ou un iPad Mini.Pour les iPods, n’attendez pas les nouvelles fonctionnalités si vous avez un iPod de 5ème génération toucher ou plus vieux. Et si vous lisez ceci sur un iPhone 4S ou plus, alors vous n’avez pas de chance, aussi.

Le nouveau nom de macOS apporte beaucoup à la table coque iphone pas cher avec la version de Sierra de cette année.Le plus grand changement à rechercher est d’avoir Siri sur le bureau, juste dans le dock.Mais il y a une poignée de modèles qui accueillir Siri à l’automne. Les MacBooks et les iMac de début 2009 et avant ne sont pas supportés, pas plus que les modèles MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini et Mac Pro de 2009 et plus anciens.

Lecteurs, serez-vous en mesure de mettre à jour vers iOS 10 ou Sierra Si non, êtes-vous déçu Les changements vous motivent-ils à acheter un appareil plus récent Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Parlant de Microsoft, il semble qu’ils ont essayé de forcer une mise à jour de Windows 10 sur tous les ordinateurs Windows en Amérique du Nord. Je n’ai pas trouvé un seul ordinateur de 10 ans ou semi-moderne qui ne fonctionne pas et Windows 10 est un OS plus complexe que la version Apple de Linux qu’il utilise sur leurs appareils.

Windows 10 semble fonctionner sur tout ce qui n’est pas mon ancienne TI 88 alors que OS 10 ne fonctionnera pas sur des appareils qui ont été présentés comme des produits de haute technologie il y a moins de 24 mois Je ne peux pas l’acheter mais Apple parie que beaucoup de gens le feront..