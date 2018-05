Coque silicone huawei p9 lite 2014 Fall Sociology I-iphone 6s coque-npoihb

se concentre sur l’identification, l’explication et l’interprétation des modèles et des processus des relations sociales humaines. Ce cours d’introduction est conçu non seulement pour vous enseigner quelques-unes des découvertes majeures de la sociologie, mais aussi pour vous aider à maîtriser les compétences sociologiques fondamentales, y compris la capacité à penser avec une «imagination sociologique» et à intégrer la «fluidité technologique». ‘Utiliser des bases d’analyse de données informatisées basées sur l’informatique qui ont une large applicabilité dans une gamme de contextes éducatifs et de travail.

Notre objectif dans cette classe est pour vous d’acquérir une perspective différente d’un monde diversifié souvent pris pour acquis et d’avoir un nouvel aperçu des façons dont la société façonne les gens et la façon dont les gens façonnent leur société. Nos objectifs sont orientés vers le renforcement des compétences en tant que penseur critique et agent de changement afin que vous puissiez mieux poser des questions pertinentes sur la direction dans laquelle la société évolue, interpréter les tendances sociales et examiner les problèmes sociaux importants.

J’espère que cette expérience pratique de «faire» la sociologie stimulera votre intérêt pour l’analyse sociologique et vous aidera à développer des compétences pratiques que vous pourrez utiliser dans d’autres contextes. Nous pouvons mieux comprendre le processus d’interaction sociale lorsque nous comprenons la personne en place et dans le temps. Notre programme définit la place, le temps et le processus de ce cours pour vous la personne.

Bienvenue dans mon monde, votre monde, notre monde.

Ils sont quelques inconvénients à la légalisation de la marijuana, bien qu’ils soient de nombreux intérêts de recherche sociale et des études qui montrent de grands avantages à la légalisation de cette drogue sociale. Certains pensent que cela permettra aux enfants d’adopter de mauvaises habitudes, mais certaines recherches montrent déjà que cet acte pourrait en sauver beaucoup et permettre à la liberté de choix dans les plus jeunes de ne pas toujours être tenté de poursuivre une telle substance. la loi. Lorsque vous apposez une règle sur quelque chose, cela incite de nombreuses personnes à vouloir continuer à s’en prendre à la loi, un peu comme l’effet de la prohibition dans les années 1920. Cette légalisation peut même alléger l’argent des contribuables. Nous avons gaspillé des «délinquants» non violents qui sont criminalisés et enfermés dans nos prisons et dans les prisons fédérales, ce qui nous permet de voir les avantages de taxer la substance et d’injecter plus d’argent dans les États pour des questions importantes. tels que les soins de santé, rembourser les dettes financières, aider les sans-abri et les chômeurs et bien plus encore.

Les aspects les plus bénéfiques qui peuvent provenir de la légalisation de la marijuana proviennent des soins de santé à ce stade. Le Centre de Recherche sur le Cannabis Médical de l’Université de Californie, ou CMCR, se concentre sur les avantages et les effets indésirables de l’utilisation médicinale de la substance, découvrant que l’utilisation de cette substance peut aider à réduire l’appétit ou, dans la plupart des cas, Anorexie, bolémie et perte de poids causée par d’autres problèmes médicaux, douleur chronique, en particulier douleur neuropathique, nausées et vomissements sévères causés par le cancer et ses traitements, et spasticité musculaire sévère causée par des maladies comme la sclérose en plaques. aider la société avec le trouble de stress chronique, le TSPT et d’autres troubles liés à l’anxiété.Quand nous pensons à tout cela, il est général de savoir que cela affecte le monde sociologiquement comme quelque chose qui aide la majorité des gens. découvert que l’usage médicinal de la marijuana réduit le pourcentage de décès causés par des analgésiques; en fait, il réduit de 25% le nombre de décès. Le roi de la substance plus disponible cela permet à son tour à un moyen moins dangereux pour la société de faire face à la douleur.

Lorsque vous légaliser la marijuana, d’autres effets seraient le revenu de l’argent dans un État qui a choisi de légaliser. Par exemple, quand on regarde le Colorado, l’État a rapporté environ 14 millions de dollars dans son premier mois après avoir légalisé la substance, ce qui représente un énorme avantage économique. Pensez simplement que si vous gardiez ce type d’argent dans les États, cela pourrait aider la société à améliorer les soins de santé, à aider les militaires à rembourser leurs dettes étrangères, à améliorer les processus d’éducation, la pauvreté et la famine. Un gros problème avec la marijuana étant illégale dans certains états est toujours nos systèmes pénitentiaires et combien d’argent américain est gaspillé sur les citoyens qui ont des ennuis et doivent passer par un processus judiciaire et éventuellement servis. Vous pouvez également comparer un grand nombre des États illégaux de la marijuana à l’interdiction dans les années 1920. Où ils ont pris l’alcool loin de la population et cela a commencé une augmentation du taux de criminalité à l’époque menant à des trafiquants et à la consommation illégale. toujours plus tenté de vouloir ce qu’il ne peut pas avoir, ce qui peut être vu à plusieurs reprises dans l’histoire pour d’autres raisons et / ou substances.Un autre exemple serait Chicago et il n’y a pas de loi sur les armes à feu. États qui autorisent les armes à feu voient une diminution massive dans cette zone.

En conclusion aux avantages sociologiques de la légalisation de la marijuana, beaucoup d’autres, y compris moi-même, seraient très intéressés à voir plus de recherches et d’études sur l’utilisation de la marijuana à bien des égards. L’institution de Humbolt a également eu d’excellentes idées de recherche sur le comportement humain, les impacts économiques locaux, les marchés du travail, les impacts écologiques et sanitaires de la production de marijuana sur les communautés rurales, ainsi que la nature des crimes environnementaux. pourrait être mieux poursuivi si une légalisation à l’échelle de l’État de la substance avait eu lieu. L’identité peut être beaucoup de choses, mais dans la société l’identité sociale est basée sur votre apparence physique. Votre Vente Coque iPhone identité sociale peut changer au fil du temps, par exemple la personne que vous étiez quand vous étiez au lycée n’est pas la même personne que vous êtes en tant qu’adulte, vous avez mûri avec un peu de chance. L’identité sociale joue un rôle majeur dans la façon dont vous interagissez avec les autres. La plupart du temps, les gens gravitent autour de gens qui leur ressemblent. Les gens du même groupe ethnique et de la même culture ont tendance à être plus impliqués les uns avec les autres. Je sens que votre identité ultime est développée par étapes. Cela commence quand vous êtes jeune tout au long de votre vie lorsque vous commencez à interagir avec d’autres enfants.

Vous commencez à expérimenter comment certains enfants sont méchants et vous juger de votre apparence et comment vous prenez cela peut affecter votre estime de soi. Comment vous réagissez à ces expériences va commencer à façonner votre comportement. Lorsque vous commencez à grandir et à vieillir, vous commencez à vous familiariser avec différentes activités sociales dans la société. Exemples de certaines de ces activités sont le tabagisme, boire, faire la fête, le sexe, les tatouages, l’athlétisme, etc. Lorsque vous êtes impliqué dans certaines de ces choses, comment la société vous classe. La plupart du temps, comment vous avez été élevé peut façonner votre identité sociale. Quand vous grandissez dans certains environnements, cela peut avoir une influence majeure sur votre identité. Si vous êtes originaire d’une zone urbaine, vous avez rapidement introduit beaucoup de choses qui vous obligent à prendre des décisions tôt dans votre vie.

Si vous venez d’une petite ville tranquille comme une zone rurale, vous avez probablement l’habitude de travailler dur et simple.

Quelle est votre identité

Une identité sociale est la partie du concept de soi d’un individu dérivée de l’appartenance perçue dans un groupe social pertinent, en d’autres termes, les gens tirent leur identité sociale de leur environnement et des personnes avec lesquelles ils sont associés. les gens qui sont affiliés à des gangs, affalent leurs pantalons, maudissent et agissent grossièrement envers les gens, alors vous serez comme les gens avec qui vous trainez. devenez juste comme eux et absorbez leurs attitudes et leurs manières.Par conséquent, votre maintenant connu comme ce mec que gang bangs avec ces mecs dans le coin.Notre identité est maintenant choisi en raison de l’environnement dans lequel vous vous mettez. ils choisissent d’aller et qui ils choisissent d’être autour et tout ce qu’ils choisissent de faire leur donne une identité.Vous pourriez être connu comme une bonne personne, une mauvaise personne, une personne lâche ou une personne effrayante.Les gens peuvent vous identifier de votre comportement et de votre environnement.

Les sociologues utilisent le concept d’identité sociale pour expliquer comment les gens comprennent qui ils sont et pourquoi ils font ce qu’ils font. Selon la théorie de l’identité sociale, les gens se samsung coque pas cher classent eux-mêmes et d’autres comme appartenant à des groupes spécifiques. Les gens considèrent les groupes plus comme eux-mêmes plus positivement, s’identifiant comme membres de tels groupes contrairement aux autres. La théorie de l’identité sociale a été développée par Tajfel et Turner en 1979. La théorie a été développée à l’origine pour comprendre la base psychologique de la discrimination intergroupe. Tajfel et al (1971) ont tenté d’identifier les conditions minimales qui conduiraient les membres d’un groupe à discriminer en faveur du groupe auquel ils appartenaient et d’un autre groupe. La théorie de l’identité sociale affirme que l’appartenance à un groupe crée une catégorisation et une amélioration de l’endogroupe / auto de manière à favoriser le groupe au détriment du groupe. Les exemples (études de groupe minimales) de Turner et Tajfel (1986) ont montré que le simple fait que des individus se catégorisent eux-mêmes en tant que membres du groupe était suffisant pour les amener à afficher un favoritisme de l’endogroupe. Après avoir été catégorisés comme membres d’un groupe, les individus cherchent à obtenir une estime de soi positive en différenciant positivement leur endogroupe d’un groupe de comparaison sur une dimension valorisée. Cette quête d’un caractère distinctif positif signifie que le sens des gens de qui ils sont est défini en termes de «nous» plutôt que de «je».

Dans la théorie de l’identité sociale, une personne n’a pas un «moi personnel», mais plutôt plusieurs individus qui correspondent à des cercles élargis d’appartenance à un groupe. Différents contextes sociaux peuvent amener un individu à penser, ressentir et agir sur la base de son «niveau de soi» personnel, familial ou national (Turner et al, 1987). Cependant, j’ai découvert que vous pouvez avoir beaucoup d’identités dans votre vie. Par exemple, vous avez peut-être rejoint un groupe de gangs et fait ce qu’ils ont fait pour gagner votre identité en tant que membre d’un gang. Mais dites que vous voulez sortir de ce gang et changer votre vie pour être quelqu’un de réussi et avoir une bonne vie. Vous serez connu comme lâche par votre ancien gang et à d’autres personnes, vous serez connu comme une personne qui a pris la bonne décision de vivre ensemble. Pour certaines personnes, vous serez toujours connu comme un gang banger et ils ne vous feront pas confiance ou quoi que ce soit à cause de votre ancienne identité. Maintenant, vous avez deux identités à cause de l’environnement et de l’action que vous avez choisi. C’est pourquoi il est important d’acquérir une bonne identité sociale partout où vous êtes dans la période de la vie.

Qu’est-ce que l’identité sociale L’identité sociale est ce qui fait de nous ce que nous sommes en nous basant sur nos événements de la vie passés et présents. Nous nous mettons en groupes et chaque groupe dont nous faisons partie est composé de différentes choses qui contribuent à faire de nous ce que nous sommes. Nous avons tous des identités multiples: genre, race, appartenance politique, religion, lieu, etc. Chacun a sa propre identité sociale. Nous sommes tous différents les uns des autres, mais nous avons les mêmes caractéristiques que d’autres individus ou groupes. Fréquemment, nous nous retrouvons dans plusieurs groupes; ceux-ci peuvent être aussi petits que des groupes d’église ou aussi grands qu’une nation entière. Tout le monde est un morceau d’une sorte de classe sociale.

Le sociologue Henri Tajfel et John Turner ont développé la théorie de l’identité sociale, qui décrit l’identité sociale comme la fierté que nous mettons dans les groupes et dont nous sommes membres. Ces groupes sont ce qui fait de nous les gens que nous sommes. Nous ne pouvons pas choisir certains des groupes dont nous faisons partie, mais nous apprenons à les accepter et devrions être Coque Huawei fiers de la personne que nous sommes, que ce soit un choix ou non Selon Taifel, nous avons tendance à exagérer les différences entre les groupes et les similitudes Certains d’entre eux, comme la race, ont causé des problèmes majeurs dans l’histoire, mais en raison des différents concepts et événements de l’histoire, certains essaient de considérer tout le monde comme des égaux..