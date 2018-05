Coque silicone huawei p9 lite Tampa named in list of Top 17 St-coque personnalisée sony xperia m2-lmakeu

Le dicton dit que tout le coque iphone france monde irlandais le jour de la Saint-Patrick, et à en juger par l’ampleur des célébrations à travers les États-Unis, cela pourrait certainement être vrai. Les défilés et les manigances à New York et Boston sont très populaires, mais il y a beaucoup d’autres villes et villages dans lesquels trouver la chance des Irlandais. Laissez-vous tenter par 17 façons de vous amuser jusqu’au 17 mars et jusqu’au week-end.

1. Commençons par le grand-père de tous les défilés. Le 17 mars, 400 groupes de manifestants venus des Etats-Unis, d’Irlande et même de France défileront à New York pendant le défilé de la Saint-Patrick à New York, comme ils le font depuis 1762. En 2016, 100 000 personnes ont défilé dans le défilé millions de spectateurs. La Big Apple va définitivement grand pour St. Patrick Day.

2. Dans la ville de Shamrock au Texas, des foules de 10.000 à 12.000 descendent sur la ville pour profiter d’un week-end rempli d’événements (16 mars 19), incluant des concerts, des danses et plus encore, et même un concours Donegal Beard.

Événements de la Saint-Patrick autour des États-Unis

»,« Depuis 1936, le défilé du jour de Newark St. Patrick a défilé dans les rues du centre-ville de Newark, et est présenté comme étant le «premier et le plus beau» du New Jersey.

»,« Les nombreuses festivités irlandaises de Savannah, Ga. Culminent avec la rue de la ville le 17 mars où des milliers de spectateurs s’aligneront dans les rues historiques et bordées d’arbres.

‘,’ À San Antonio, la rivière est teinte en vert et devient la rivière Shannon, donnant un coup de pied au Festival de la Fleuve Parade de la Saint-Patrick de Murphy le 17 mars 18.

‘,’ A San Diego, le 21ème ShamROCK annuel du 17 mars présente des groupes de rock irlandais et des pintes de bière verte, avec 15.000 fêtards attendus pour se joindre à la fête. ‘,’ St. Le Week-end de Patrick présente deux jours de festivités à Holyoke, Massachusetts. La 42ème édition de la St. Patrick’s Day Road Race aura lieu samedi.

»,« Par la suite, le Charlotte Goes Green Festival remplira la journée avec plus de musique irlandaise, de la danse, de la nourriture et des boissons.

‘,’ Tout le mois de mars est consacré au port du ‘vert’ à Dublin, Ga.

»,« La fête du maire de la rivière O ‘Green’ à Tampa le 18 mars mettra non seulement en vedette la rivière sinueuse Hillsborough River teints en vert pour les festivités. Ville de Tampa ‘,’ Mais aussi une journée remplie de divertissements en famille, des activités pour enfants, de la nourriture irlandaise et des boissons, et bien plus encore.

»,« Attendez-vous à ce que 20 000 autres fêtards se joignent aux festivités du 18 mars.

»,« C’est tout le jour de la Saint-Patrick, toute la journée du 18 mars à Murphysboro, en Illinois, à partir de la 30e marche / course annuelle de 5 km. Ensuite, profitez d’un Irish Stew Cook Off, d’un défilé, du Festival irlandais des enfants et de la dégustation de spiritueux à la bière Shamrock Craft.

